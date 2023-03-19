Участник программы «Конфетка» публично оскорбил Надежду Бабкину

В очередном выпуске телешоу «Конфетка» разразился небольшой скандал.

73-летняя Надежда Бабкина по условиям конкурса помогала малоизвестному артисту из Казахстана по имени ALON в раскрутке его композиции «Иу».

Поначалу все складывалось прекрасно, обновленный клип уверенно шел к финалу, собирая восторженные отклики и лайки.

Однако затем произошла неожиданность. Бабкина попросила ALON подарить ей права на коммерческое использование «Иу» и получила весьма недвусмысленный отказ.

Молодой автор шлягера счел предложение «неприличным». И снисходительно предложил Бабкиной выкупить права «со скидкой». Что, в свою очередь, было воспринято окружением стареющей звезды как «оскорбление».

В итоге «Иу» остановился на полуфинале, а первое место заняла композиция Виолетты Дядюры «Моя подруга крокодил» с поддержкой Валерии.