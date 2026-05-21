«Убежденный холостяк сдался»: Петр Рыков и дочь Александра Михайлова впервые вышли в свет как пара

Рыков известен по множеству сериалов и долгие годы считался убежденным холостяком. Мирослава Михайлова — актриса, дочь народного артиста России Александра Михайлова. Недавно она объявила о разводе с супругом Анатолием Черниковым после шести лет отношений.

Пара не скрывала чувств перед фотографами и камерами, демонстрируя близость. Влюбленные стали одной из самых обсуждаемых пар церемонии открытия кинофестиваля. Слухи об их романе ходили давно, но до выхода в свет в Чите актеры предпочитали не комментировать отношения.

В интервью изданию пара рассказала историю своих отношений. Они впервые встретились на съемочной площадке в 2022 году. Спустя время их пути пересеклись снова — три года назад на том же Забайкальском международном кинофестивале.

Между актерами разница в возрасте составляет 20 лет. После развода Мирославы в апреле 2025 года пара решила больше не скрывать отношения и публично заявить о романе.

Напомним, Мирослава Михайлова меньше двух лет назад вышла замуж за сокурсника по ВГИКу Анатолия Черникова. О свободном статусе актриса объявила в личном блоге.