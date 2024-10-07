Убежала в ужасе: Аврора Киба сняла шуточное видео на тему отношений с Лепсом

Летом Григорий Лепс удивил общественность, когда вышел в свет с 18-летней Авророй Кибой. Общественность долгое время гадала, кем приходится ему девушка. Артист не стал скрывать своих чувств к молодой избраннице и дал понять, что состоит с ней в романтических отношениях. Пару не смущает разница в возрасте — Аврора даже решила пошутить на эту тему в соцсети.

Сейчас девушка находится в Лондоне и общается с 62-летним возлюбленным на расстоянии. Она публикует романтичные посты. Но недавно Киба решила выложить смешное видео.

Молодая возлюбленная Григория Лепса опубликовала в социальной сети шуточный Reels на тему разницы в возрасте.

В видеоролике подруга девушки говорит, что ей понравился парень на пять лет моложе нее. Затем Аврора в ужасе убегает от нее. Киба дала понять, что предпочитает мужчин старше нее.

Многие считают, что роман артиста и студентки является пиаром. При этом, по информации СМИ, в окружении знаменитости утверждают, что все серьезно.

В сентябре Аврора Киба, которая планирует стать дизайнером, переехала жить в Лондон, где она теперь учится в колледже моды — London College of fashion. Девушка намекнула, что скучает по своему возлюбленному в социальных сетях.