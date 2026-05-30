«У женщин такая скорость невозможна»: Жасмин прокомментировала рекорд Киркорова по смене костюмов

Вопрос о возможности побить рекорд Киркорова журналисты задали Жасмин во время презентации её нового масштабного шоу «Головоломка». Певец, как известно, прославился не только своими хитами, но и феноменальной скоростью переодеваний на сцене — всего 50 секунд на полную смену образа.

Жасмин отреагировала на вопрос с юмором. Артистка отметила, что для женщин подобная скорость практически недостижима из-за специфики сценических костюмов и образов. В отличие от мужских нарядов, женские требуют гораздо больше времени на переодевание — корсеты, многослойные платья, сложные застёжки и аксессуары делают процесс значительно более трудоёмким.

Презентация концерта-шоу «Головоломка» прошла в Москве в минувший четверг. На мероприятии собрались звёздные гости, среди которых — певец Лев Лещенко, хоккеист Александр Овечкин и артистка Маш Милаш. Главным сюрпризом вечера стало появление на сцене 14-летней дочери Жасмин — Маргариты Шор, которая впервые выступила публично и исполнила дуэт с матерью.

Жасмин стала известна благодаря хитам «Хочешь, я стану», «Звёзды в лужах» и другим композициям. Певица активно выступает с сольными концертами и продолжает радовать поклонников новыми проектами.

Недавно 47-летняя Жасмин опубликовала в своём инстаграме фото в коротких шортах, продемонстрировав результаты похудения. Подписчики отметили, что артистка заметно помолодела и прекрасно выглядит. Певица почти всю жизнь ведёт борьбу с лишним весом и постоянно работает над своей формой.