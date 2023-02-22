У Юлии Проскуряковой не стало близкого человека
Юлия Проскурякова потеряла родного человека и решила поделиться болью утраты с фанатами.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@igornikolaevru»
У супруги эстрадного певца Игоря Николаева сейчас черная полоса в жизни.
Кроме постоянно возникающих слухов о возможном разводе, стало известно о серьезных проблемах со здоровьем супруга.
Однако последняя неделя февраля в жизни актрисы навсегда останется в памяти как печальная пора перенесённых утрат.
Об этом Юлия со слезами на глазах рассказала в своем микроблоге.
«В этот день два года назад не стало моей любимой бабушки Булатовой Александры Александровны. Она была очень светлым человеком», - написала она.
В честь своей родственницы артистка прочитала стихотворение Альфреда Тальковского «Уходя, оставьте свет».
Стоит отметить, трогательное стихотворение Юлия прочитала с удивительным выражением грустной доброты в голосе.
«До мурашек, до слез», - сочувственно пишут в комментариях тронутые фанаты.