У Юлии Проскуряковой не стало близкого человека

У супруги эстрадного певца Игоря Николаева сейчас черная полоса в жизни.

Кроме постоянно возникающих слухов о возможном разводе, стало известно о серьезных проблемах со здоровьем супруга.

Однако последняя неделя февраля в жизни актрисы навсегда останется в памяти как печальная пора перенесённых утрат.

Об этом Юлия со слезами на глазах рассказала в своем микроблоге.

«В этот день два года назад не стало моей любимой бабушки Булатовой Александры Александровны. Она была очень светлым человеком», - написала она.

В честь своей родственницы артистка прочитала стихотворение Альфреда Тальковского «Уходя, оставьте свет».

Стоит отметить, трогательное стихотворение Юлия прочитала с удивительным выражением грустной доброты в голосе.

«До мурашек, до слез», - сочувственно пишут в комментариях тронутые фанаты.