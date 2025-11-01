«У тебя была нелегкая жизнь»: вдова Романа Попова расплакалась у гроба актера

Вдова Романа Попова расплакалась у гроба и заявила, что он был прекрасным мужем. Об этом сообщает The Voice.

1 ноября в Москве состоялась церемония прощания с Романом Поповым, умершим после борьбы с раком мозга. Траурную церемонию посетили друзья и семья актера. Все внимание журналистов было приковано к вдове Попова: Юлия не скрывала слез. Подойдя к гробу, она произнесла трогательную речь, посвященную умершему.

По словам вдовы, за свою жизнь Роман исполнил все, о чем мечтал. Он построил карьеру в кино, обрел семью и был прекрасным мужем.

«Ты хотел, чтобы тебя узнавали на улицах, — тебя узнали. Ты хотел, чтобы у нас были дети, — они у нас родились. Ты мечтал построить дом — ты его построил. Ты хотел сниматься в кино — ты снимался. У тебя была нелегкая жизнь, но ты остался прекрасным мужем», — высказалась Юлия.

Вдова поблагодарила актера за совместные годы и заявила, что принимает его выбор.

О диагнозе Романа стало известно в 2018 году. Тогда, после курса лечения, недуг отступил, но через 7 лет вернулся с осложнениями. Актер в последние месяцы жизни плохо видел и слышал.

Ранее мама актера Романа Попова сказала у гроба сына, что он всегда будет рядом с ней. Подробности читайте в этой новости.