У татуированного сына Елены Яковлевой появились пузыри на коже

У сына актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного по многочисленным рисункам на теле, появились пузыри на коже. Что стало их причиной, он не рассказал.

Поклонники заметили пузыри на теле Шальных после того, как он занялся новым увлечением – бодибилдингом. Сын Яковлевой заявил, что это – последствие болезни, но не раскрыл, какой именно.

Шальных делает татуировки с 17 лет – по этому поводу актриса сильно переживала. Сейчас сыну Яковлевой 29 лет, и все его тело с головы до ног покрыто черными рисунками. В последнее время он занялся спортом и раскачал себя до крупных размеров.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News