У шестнадцатилетней дочки началовой появился ребенок

20-летняя Вера Алдонина влюбилась в трехлетнюю Анжелику

Дочь трагически погибшей актрисы и певицы Юлии Началовой счастлива со своими сводным братом и сестрой.

Вера тяжело перенесла смерть матери, с которой была очень близка после развода родителей. Отец девушки – один из лучших футболистов РФПЛ начала века Евгений Алдонин – к тому времени женился вторично. Веру воспитывают бабушка и дедушка.

К счастью, отношения с новой семьей отца у девушки складываются удачно. Она все чаще появляется в доме Алдониных, а в канун новогодних праздников в Сети появилось ее фото в обнимку с маленькой Анжеликой.

6-летний Артем тоже получил от Веры свою порцию внимания и ласки: девушка поцеловала его в макушку.

Вера мечтает пойти по стопам мамы и стать певицей. Она уже приняла участие в нескольких музыкальных шоу и исполнила песню Юлии Началовой «Герой не моего романа» вместе с Александром Панайотовым.