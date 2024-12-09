НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 декабря 2024, 12:54
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У певицы Анны Плетневой случился конфликт с охраной на концерте Евы Польны

У певицы Анны Плетневой случился конфликт с охраной на концерте Евы Польны

© Starface.ru

У певицы Анны Плетневой случился конфликт с охраной на концерте Евы Польны. Артистке хотели запретить танцевать около сцены.

Об этом сообщает Super.ru.

Судя по опубликованным изданием кадрам, на выступлении Польны между сценой и зрителями была большая дистанция. Плетнева воспользовалась этим и активно танцевала под хит певицы «Все решено».

Охранники сделали попытку остановить исполнительницу, но та продолжала двигаться. Анна протянула певице игрушку, они обменялись взаимными воздушными поцелуями. Затем Плетнева закружила охранника в танце. А позже к Анне присоединились зрители.

В середине ноября сообщалось, что 49-летняя Польна сделала короткую стрижку и изменилась до неузнаваемости. Она появилась в фиолетовом платье-халате с вырезом, густо подвела глаза и сделала акцент на губы.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Super.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ева Польна
Анна Плетнева
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танцы