У певицы Анны Плетневой случился конфликт с охраной на концерте Евы Польны. Артистке хотели запретить танцевать около сцены.

Об этом сообщает Super.ru.

Судя по опубликованным изданием кадрам, на выступлении Польны между сценой и зрителями была большая дистанция. Плетнева воспользовалась этим и активно танцевала под хит певицы «Все решено».

Охранники сделали попытку остановить исполнительницу, но та продолжала двигаться. Анна протянула певице игрушку, они обменялись взаимными воздушными поцелуями. Затем Плетнева закружила охранника в танце. А позже к Анне присоединились зрители.

В середине ноября сообщалось, что 49-летняя Польна сделала короткую стрижку и изменилась до неузнаваемости. Она появилась в фиолетовом платье-халате с вырезом, густо подвела глаза и сделала акцент на губы.