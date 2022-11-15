У невесты Прохора Шаляпина обнаружили подпольное казино

В интернет просочилось видео, на котором группа силовиков штурмует роскошные апартаменты в центре Петербурга.

Внутри элитной квартиры - классика подпольного казино: игровые столы, колоды карт и сомнительные люди в дорогих костюмах.

Нелегальный клуб по этому адресу существовал, как оказалось, уже больше двух лет, и был на слуху у любителей азартных игр северной столицы.

В ходе проведения следственных мероприятий установлено, что организаторы притона успели заработать порядка 50 миллионов рублей, однако самое интересное ждало полицейских в документах на жилую площадь.

Выяснилось, что квартира принадлежит фотомодели Ольги Сан, возлюбленной певца Прохора Шаляпина. Трехуровневые апарты девушка сдала несколько лет назад молодой паре с ребенком, после чего переехала жить в Москву.

Модель клянется, что о произошедшем узнала так же, как и все - из видео.

«Я думала, что сдаю дом порядочным людям, а в итоге - притон, покерный клуб. Ужас какой-то. Сплошные мошенники, бандитский Петербург!» — возмущается Сан.