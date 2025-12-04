«У него моменты неординарности тоже присутствуют»: как муж Глюкозы отреагировал на новый образ певицы

39-летняя певица Глюкоза призналась, что муж удивлен ее новым имиджем. Слова артистки передает Woman.ru.

Певица угодила в скандал после выступления в нетрезвом состоянии. Она столкнулась с критикой россиян и отменой на ТВ. Чтобы пережить трудности, артистка на долгое время исчезла из медийного пространства, а, вернувшись, удивила новой музыкой и изменившейся внешностью. Так, певица отказалась от элегантных нарядов, обесцветила брови и сделала оригинальную прическу. По словам знаменитости, в работе над имиджем ей помогали стилисты.

«Я как будто узнала себя с другой стороны, какие-то вещи позволила, простила и чего-то перестала бояться. Видимо, когда этот страх уходит — ты больше не боишься экспериментировать и узнавать, на что ты еще способна», — призналась она.

Наталья сообщила, что муж тяжело привыкал к ее новому образу. Однако, по словам певицы, супруг — неординарный человек, который интересуется необычными вещами и современным искусством.

«Если честно, иногда он какое-то время находится в шоке. Но потом привыкает. Он любит искусство, в прошлом году летом он сделал выставку в МОММА. И вообще, если посмотреть, какое искусство он коллекционирует и собирает, то у него какие-то моменты неординарности тоже присутствуют, ему это нравится», — резюмировала Глюкоза.

