«У него цифра в паспорте»: новые подробности о самочувствии хромающего Льва Лещенко

В последнее время многие представители отечественного шоу-бизнеса не на шутку обеспокоили россиян. С начала 2023 года публика тщательно следит за новостями о Романе Костомарове, Бедросе Киркорове, Никите Михалкове и т.д. Добавил поводов для беспокойств и Лев Лещенко. Недавно по Сети распространилась информация, исходя из которой 81-летний музыкант стал прихрамывать. В новом интервью для издания «Teleprogramma» Николай Басков откровенно заговорил о состоянии коллеги.

Так, исполнитель хита «Натуральный блондин» поспешил опровергнуть новости о плохом самочувствии Лещенко. По словам Баскова, Лев Валерьянович находится в полном здравии и ни на что не жалуется.

«Все с ним нормально. Человек в потрясающей форме. Я уже не говорю о том, какая у него цифра в паспорте», — высказался Николай.

Кроме того, артист добавил: Лещенко именно тот человек, на которого он равняется. Своим прекрасным внешним видом 81-летний музыкант вдохновляет молодое поколение более тщательно следить за собой.

Ранее похудевший после операции Николай Басков заговорил о своем здоровье. Певец немногословно добавил: «Надо держаться». Что именно хотел сказать мужчина — читайте здесь.

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