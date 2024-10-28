«У нее все хорошо»: раскрыто, вернется ли София Ротару на сцену в ближайшее время

Певица София Ротару, которая не выступает с концертами уже почти три года, пока не планирует возвращаться на сцену. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал директор артистки Сергей Лавров и заявил, что она также не примет участие в традиционном финальном концерте «Песня года».

77-летняя София Ротару не появлялась на сцене уже почти три года. Певица решила временно приостановить концертную деятельность. При этом в шоу-бизнесе ходят слухи, что артистка все же планирует порадовать поклонников выступлениями. В частности, обсуждают возможное появление знаменитости на «Песне года», в которой она уже не раз принимала участие. Однако директор певицы опроверг эту информацию.

«Нет, София Михайловна выступать не будет. Но у нее все хорошо. Я с ней созванивался буквально на днях. Был день рождения ее сестры, Аурики Ротару. Я звонил, поздравлял», — сообщил Сергей Лавров.

По словам собеседника агентства, на данный момент у Софии Ротару «все идет потихоньку» и она не думает о возвращении на сцену. Вместе с тем Сергей Лавров не исключил возобновление концертной деятельности артистки.

«Это то же самое, если бы вы меня спросили, как поживает Эдита Станиславовна Пьеха и стоит ли нам ожидать ее возвращения на сцену. <…> Дай Бог им обеим здоровья. Будем надеяться, что София Михайловна примет какое-то решение. А там уже, как у нее здоровье будет. Артистка немолода», — высказался директор Софии Ротару.

Напомним, что в 2022 году певица перестала выступать с концертами и приезжать в Россию. София Ротару ведет закрытый образ жизни и, предположительно, сейчас живет на вилле в Италии.

Ранее сообщалось о том, что певица Надежда Бабкина заявила о попытке Софии Ротару приехать в Россию.