«У нее повернулся язык поддержать террористов»: Вика Цыганова отреагировала на иск против Аллы Пугачевой

Вика Цыганова отреагировала на поданный в суд иск против Аллы Пугачевой на 1,5 млрд рублей из-за высказываний в новом интервью. В своем Telegram-канале певица возмутилась, что артистка, которая оскорбляла россиян и много лет поддерживала терроризм, до сих пор выходит сухой из воды, и призвала ее наказать.

Недавно адвокат Александр Трещев обратил внимание на новое интервью Аллы Пугачевой, в котором она восхваляла главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева и сожалела о его смерти. Юрист также заявил, что выступившая с критикой властей РФ певица оскорбила ветеранов боевых действий, и потребовал от нее 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда. Вика Цыганова поддержала такое решение и резко осудила артистку за ее высказывания. Знаменитость подчеркнула: Алла Пугачева поступила хуже врагов России.

«Она сказала то, что не смогли бы произнести даже самые ярые враги России. Почти ни у кого во всем цивилизованном мире не повернется язык поддержать террористов, виновных в смертях даже не сотен, а десятков тысяч невинных людей. Она это сделала. Что это — дешевый хайп или маразм — уже не имеет значения», — заявила Вика Цыганова.

Певица возмутилась, что эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачева позволяет себе оскорблять соотечественников и открыто признается в поддержке террористов, но не отвечает за свои слова и действия. Вика Цыганова задалась вопросом: что еще должна сделать артистка, чтобы ее больше не смогли оправдать.

«Как по мне, фантастическим выглядит то, что какая-то беглая Боруховна оскорбляет миллионы россиян, расписывается в дружбе с террористом Дудаевым и выходит сухой из воды. Где та грань, после которой ее уже не смогут отмыть высокопоставленные друзья, целующие руки?» — высказалась артистка.

Напомним, исполнительница хита «Миллион алых роз» дала интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) после трех лет молчания. Алла Пугачева открыто выразила свою политическую позицию, чем возмутила общественность. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «исповедь» певицы «базаром лицемерия».

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что у иска против Аллы Пугачевой на 1,5 млрд нет перспектив: «Требование о выглядит фантастическим».

*признана иноагентом на территории РФ