У Натальи Водяновой нашлась младшая сестра

Топ-модель и мать пятерых детей Наталья Водянова пополнила свою семью… сестрой.

ДНК-тест, проведенный бедной американской девушкой Дженни, доказал ее прямое родство с руководителем благотворительного фонда «Обнаженные сердца», преуспевающей российской топ-моделью, 40-летней Натальей Водяновой.

В 15 лет Наташа бросила школу в Нижнем Новгороде, уехала в Москву и начала торговать на улице.

В 16 – попала в модельное агентство Евгении Чкаловой, откуда стартовала во Францию.

Затем – работа на подиуме с Gucci, Chanel, Louis Vuitton и другими ведущими брендами. В 2003 русская золушка становится лицом Calvin Klein. В скором времени она женится на 10-м виконте Портмана, младшем брате миллиардера Кристофера Портмана - Джастине, и попадает в список трехсот самых богатых людей Великобритании.

В 2007 завершает модельную карьеру, основывает благотворительный фонд. А в семейной жизни идет на повышение: уходит от мужа-миллионера к сыну мультимиллиардера Бернара Арно - Антуану.

И все это время (по словам Наташи), безуспешно ищет свою родную сестру Машу, которые нищие родители в 2000 году отдали паре из Северной Каролины на удочерение.

Теперь Маша, ставшая Дженнифер, сама отыскала сестру. По словам Дженни, тоже совершенно случайно.