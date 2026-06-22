«У нас свой птичий язык»: 67-летний Сергей Гармаш назвал Елену Яковлеву главной партнершей в жизни

Народный артист России поделился эмоциями о воссоединении с актрисой Еленой Яковлевой в спектакле «Ревизор», который поставил Никита Михалков в своем театре «Мастерская 12».

Гармаш признался, что очень рад снова работать с Яковлевой на одной сцене. За десять лет они ни разу не встретились в театральных постановках, хотя снимались вместе в «Чебурашке». «Конечно, это меня очень обрадовало. Хотя мы снимались в "Чебурашке", не меньше десяти лет не встречались на сцене. Естественно, соскучились друг по другу, а у нас свой птичий язык, понимаем», — рассказал артист.

Актер отметил особое взаимопонимание с коллегой, которое сложилось за годы совместной работы. Их творческий тандем продолжается десятилетиями.

В том же интервью Гармаш поделился редкими подробностями о семейной жизни. Актер признался, что полностью содержит младшего сына Ивана, который учится в Лингвистическом университете и изучает корейский и японский языки.

«Честно скажу, что у Вани нет нужды подрабатывать, он в каком-то смысле ещё является иждивенцем, и никакой проблемы у нас в этом смысле нет», — пояснил артист.

Также Гармаш рассказал о строгих методах воспитания 9-летнего внука Павла, которые применяет вопреки мнению родителей мальчика. Актер считает, что внук слишком застенчивый и тихий, поэтому старается привить ему уверенность в себе. «Павлику девять лет, и он застенчивый-застенчивый, даже стихи тихо читает. Я всё время на него кричу, чтобы он читал громко. А вот тут он неожиданно "блогером" стал, у него есть iPhone», — поделился дедушка.

Напомним, Сергей Гармаш — один из самых востребованных актеров отечественного кино и театра. Его творческий путь насчитывает несколько десятилетий работы с выдающимися талантами российской сцены.