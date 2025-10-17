«У нас с Николаем будет малыш»: на странице Ксении Бородиной в соцсети появилась новость о ее беременности

На странице телеведущей Ксении Бородиной в социальной сети появился пост с объявлением о беременности. Артистку уже начали поздравлять знакомые, вот только информацию распространила не она, а мошенники, завладевшие ее аккаунтом.

В середине октября Ксения Бородина рассказала поклонникам, что стала жертвой мошенников. У нее украли страничку и стали обманным путем предлагать поклонникам участвовать в розыгрыше. На протяжении нескольких дней в аккаунте публиковались архивные фото и видео артистки с призывом «переходить в шапку профиля». Однако 17 октября неожиданно появился совсем другой пост — завладевшие аккаунтом люди вдруг объявили о беременности Ксении.

«Мы хотим поделиться с вами самой невероятной новостью... Каждое мгновение нашей жизни стало ярче и теплее, потому что скоро наша семья станет еще больше. У нас с Николаем будет малыш! Это удивительное чувство - носить маленькое чудо внутри себя, думать о том, какой он будет, как мы будем его любить и оберегать. И мы счастливы, что можем разделить этот момент с вами, с нашими дорогими подписчиками, которые всегда поддерживают и вдохновляют нас», - сказано в посте.

Мошенники даже опубликовали фото Ксении с животом, из-за чего многие поверили в правдивость информации. Однако в своем Telegram-канале Бородина заявила, что все еще не вернула доступ к аккаунту.

Ранее стало известно, что муж Ксении Бородиной Николай Сердюков возглавил убыточный бизнес.