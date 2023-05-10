«У нас половина школы со справками»: екатеринбургскую школьницу избил пятиклассник с особенностями развития

Ученица 9 класса одной из школ Екатеринбурга обратилась с жалобой в Министерство образования. Она рассказала о том, что прямо во время урока на нее напал пятиклассник с особенностями развития.

Портал E1.ru приводит подробности инцидента.

В тот день одна учительница-предметник вела уроки сразу в двух классах - в девятом и в пятом. В какой-то момент она попросила ученицу девятого класса Алису (имя изменено – ред.) сходить к пятиклассникам и посмотреть, как они выполняют самостоятельное задание.

По словам девочки, пятиклассники, увидев ее, начали кричать матом и угрожать. «После слов одного мальчика о том, чтобы моя мать сдохла, я не выдержала, подошла к нему и сказала: «Веди себя спокойно и не оскорбляй никого.

Ты находишься в общественном месте, и вообще на уроке». После чего он начал мне говорить, что снесет мне лицо… и подожжет квартиру. Я взяла его за руку и сказала: «Успокойся уже».

Но пятиклассник набросился на Алису. Она схватила его за руки. Он начал брыкаться, пинал ее и бил в живот. Это продолжалось до тех пор, пока на помощь девочке не пришли ее одноклассники.

Когда пострадавшая рассказала о случившемся учительнице, та отреагировала следующим образом: «Сама виновата, как будто не знаешь, что у нас половина школы со справками».

Девочка возмущается: «Я считаю, что если они «со справкой» и не могут управлять своей агрессией, то должны учиться в специальном учреждении. Почему все остальные должны страдать?!» В областном департаменте образования факт жалобы подтверждают. Заявление будет рассмотрено в школе в присутствии родителей участников конфликта.