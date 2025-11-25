«У нас фантастический закат, готовимся к ужину»: Полина Диброва улетела на Мальдивы после развода

Бывшая жена Дмитрия Диброва снялась в откровенном наряде на отдыхе после развода. В своем Telegram-канале Полина Диброва поделилась новым видео и раскрыла, что улетела на Мальдивы.

На опубликованных кадрах 36-летняя модель позировала на пляже в ярком красном купальнике, подчеркнувшем фигуру. Полина Диброва сообщила, что отправилась на Мальдивы вместе с «группой девочек». Судя по всему, речь идет о женском клубе экс-супруги летнего телеведущего.

«Всем привет, друзья. Я нахожусь на Мальдивах с группой красавиц-девочек. У нас фантастический закат, готовимся к ужину. Сегодня мы — девушки в красном», — поделилась Полина Диброва.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. По слухам, причиной разрыва стала измена модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но жена 66-летнего шоумена уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». 25 сентября 2025 года супруги официально развелись.

