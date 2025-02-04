«У нас две главные разведенки — ты и Алсу»: онкобольной Отар Кушанашвили ответил оскорбившей его артистке

Телеведущий Отар Кушанашвили ответил звезде «Женского стендапа» Надежде Джабраиловой, высмеявшей его онкологическое заболевание. В эфире шоу «Большая прожарка» на VK Видео журналист «прошелся» по личной жизни артистки, назвав ее «главной разведенкой» России.

Отар Кушанашвили стал гостем нового выпуска шоу «Большая прожарка» на VK Видео. Юмористы Виктория Складчикова, Иван Абрамов, Надежда Джабраилова, Роман Косицын высмеяли телеведущего, борющегося с раком. Так, Надежда Джабраилова решила жестко «пройтись» по изменившейся внешности журналиста и его болезни.

«Вообще, я считаю неправильным, что люди начинают говорить добрые слова только после чьей-то смерти. Ведь про Отара можно уже и сегодня смело сказать, что популярный шоумен и красивый мужчина больше не с нами», — отметила участница шоу.

В ответ на оскорбления Отар Кушанашвили также решил «уколоть» Надежду Джабраилову. Телеведущий обратил внимание на неудавшуюся личную жизнь девушки, которая даже спустя три года после развода с комиком Игорем Джабраиловым продолжает упоминать его в своих миниатюрах. Журналист публично назвал юмористку «разведенкой», у которой все забрал муж.

«Надя Джабраилова, у нас сейчас в стране две главные разведенки — ты и Алсу. Только у нее, у Алсу, после развода состояние три миллиарда, а у тебя Игорь даже ободок забрал», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, в июне 2024 года телеведущий был госпитализирован в подмосковном Красногорске. Впоследствии Отар Кушанашвили сообщил, что проходит лечение от рака, а осенью объявил о «триумфальной победе» над болезнью. Известно, что журналист перенес несколько операций и пережил две клинические смерти, а сейчас проходит химиотерапию. В настоящее время он уже вернулся к привычной жизни и продолжил вести свое YouTube-шоу «Каково?!».

Ранее сообщалось о том, что онкобольной Отар Кушанашвили пожаловался на галлюцинации из-за лекарств.