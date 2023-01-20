«У нас дружелюбная программа»: на ТВ объяснили отмену Прохора Шаляпина

Совсем недавно вокруг персоны Прохора Шаляпина разгорелся крупный скандал. Поклонники артиста заметили, что он перестал появляться на ТВ и радовать публику своими песнями. В социальной сети мужчина поспешил объяснить ситуацию: оказывается федеральные каналы специально вырезают из эфира номера с его участием. В качестве примера Прохор привел недавний инцидент с передачей «Поле чудес». Тем не менее сотрудникам телевидения нашлось, что ответить Шаляпину.

В беседе с порталом «BLITZ+» помощница Леонида Якубовича внесла ясность в произошедшее. Девушка считает, что, вероятнее всего, во время съемок произошла какая-то накладка, поэтому от выступления Прохора пришлось отказаться.

«Ничего личного. У нас дружелюбная программа. Мы не испытываем ни к кому антипатий. Я помню, что его номер был ярким. У нас всех гостей и участников поддерживают аплодисментами и добрыми словами», — высказалась сотрудница ТВ.

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