У музыканта Максима Покровского* нашли дом с бомбоубежищем в Подмосковье

У основателя группы «Ногу свело!» Максима Покровского* (признан иноагентом на территории РФ) нашли дом с бомбоубежищем в Подмосковье. Как сообщает RT, музыкант мог переоформить его на жену Татьяну.

По информации источника, Покровский* сделал это, чтобы защитить имущество от законов, которые применяются к иностранным агентам.

Коттедж артиста находится в деревне Таблово Рузского района. Он был построен на месте бывшей воинской части, поэтому на участке и осталось бомбоубежище. Согласно официальным документам, в январе 2024 года владельцем дома стала жена музыканта на основании их брачного договора. Юристы говорят, что это самый простой и дешевый способ передать собственность супруге, даже не разводясь с ней.

По словам бывшего главы сельского поселения Владимира Пинте, все вокруг знают, чей это дом. Соседи отмечают, что там уже несколько лет никто не живет. Раньше приезжала мать звезды и жила собака, но за год никто не приходил.

«У нас все знают, что это дом Покровского*, такое не спрячешь», — заявил Владимир Пинте.

Напомним, что до этого певец уже переоформил на жену свою московскую квартиру.

Ранее мы писали о том, что приставы начали процесс изъятия имущества Макса Покровского* из-за долгов.

*признан иноагентом на территории РФ