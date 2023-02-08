«У мужика ментальные проблемы»: телеведущая Юлия Меньшова высказалась об одном из своих любимых мужчин

Ведущая многочисленных телешоу и кинозвезда нескольких российских комедий чудом умудрилась удержать своего мужа. Залуженный артист РФ Игорь Гардин до сих по считается ее супругом, однако де-факто пара не живет вместе уже достаточно давно.

Накалившиеся отношения между Меньшовой и мужем когда-то не смогло укрепить даже появление на свет сына и дочери

Однако, несмотря на явный кризис, Меньшовой все-таки удалось воссоединиться с супругом.

После совместного отпуска, на которой они решились ради детей, их некогда погасшие чувства вспыхнули вновь.

Недавно Юлия Меньшова внезапно высказалась о другом мужчине, которого, судя по всему, любит не меньше своего мужа.

Оказался им, как ни странно, голливудский актер Бен Аффлек, недавно вновь сошедшийся с Анджелиной Джоли. Юлия прокомментировала пост, где Аффлек целуется с телеведущей Иреной Понарошку на очередном светском мероприятии.

«Зачем он это делает?! Кажется, у мужика реальные ментальные проблемы. Типа ранней стадии деменции, например», - высказалась Юлия Меньшова.