У младшей дочки Виторгана сложное психическое расстройство

Трёхлетняя Клара, самая маленькая в семействе Виторганов, настораживает своим поведением врачей-педиатров.

Дело в том, что девочка и секунды не может прожить без внимания взрослых.

Разумеется, любому ребёнку необходимо получать как можно больше заботы, однако в случае с Кларой, дела обстоят куда более серьезно.

Семейный психолог выражает опасение, что у малышки развивается особый, болезненный, тип привязанности.

– Дело тут не в капризном характере, заявляет эксперт, – уверяю, Кларе необходима помощь. Без специалиста здесь не обойтись.

Девочка вступила в непростой возрастной период - она старается определить границы дозволенного, колеблясь между своими желаниями самоутвердиться и в то же время получить тепло от родителей.