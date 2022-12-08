15:27, 08 декабря 2022
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У младшей дочки Виторгана сложное психическое расстройство
Трёхлетняя Клара, самая маленькая в семействе Виторганов, настораживает своим поведением врачей-педиатров.
Дело в том, что девочка и секунды не может прожить без внимания взрослых.
Разумеется, любому ребёнку необходимо получать как можно больше заботы, однако в случае с Кларой, дела обстоят куда более серьезно.
Семейный психолог выражает опасение, что у малышки развивается особый, болезненный, тип привязанности.
– Дело тут не в капризном характере, заявляет эксперт, – уверяю, Кларе необходима помощь. Без специалиста здесь не обойтись.
Девочка вступила в непростой возрастной период - она старается определить границы дозволенного, колеблясь между своими желаниями самоутвердиться и в то же время получить тепло от родителей.
Источник:https://www.eg.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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