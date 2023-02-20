«У меня получилось»: последняя женщина Александра Малинина рассказала, как всё вернула

Последняя жена певца Александра Малинина Эмма рассказала о сильной интуиции, которая помогает ей в работе и в жизни. Она призналась, что до сих пор «редко ошибалась».

Эмма Малинина сообщила, что накануне взлома страницы в соцсетях разговаривала с подругой и обсуждала изменение формата блога. Она планировала устроить «что-то вроде женского клуба». В итоге женщина пришла к решению заняться переформатированием после возвращения домой.

«А тут кто-то решил обнулить его, словно нарочно. Интуиция или совпадение?» - задалась вопросом жена Малинина.

«Несмотря на неприятную ситуацию, у меня получилось еще яснее увидеть и почувствовать свои темы», - отметила она.

Малинина привела список тем и предложила проголосовать, какие из них наиболее интересны читателям. Одна из тем касается карьеры и семьи: она планирует обсудить, какой партнер будет гармоничным, а какой «мешает создать гармоничный союз».

Несколько дней назад Эмма Малинина стала жертвой мошенников, которые взломали ее аккаунт. Супруга артиста пережила настоящий стресс и призналась, что «несколько лет стерты за несколько часов».