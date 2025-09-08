«У меня половина сердца и половина души»: Людмила Хитяева не общается с внуками после смерти сына

Звезда фильма «Тихий Дон» Людмила Хитяева откровенно рассказала о смерти сына. В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» актриса раскрыла, как пережила утрату, и призналась, что перестала общаться с внуками.

В последние годы 95-летняя Людмила Хитяева редко появляется на публике и почти не дает интервью, но для Андрея Малахова сделала исключение. В разговоре с телеведущим артистка вспомнила о личной трагедии — в 2023 году она потеряла единственного сына Павла. Актриса опровергла, что на прощании с наследником ей понадобилась медицинская помощь. Она призналась, что на церемонии взяла себя в руки.

«Сама себя взяла в руки. Знаешь, что помогло? Священник пришел и сказал мне: „Смерти нет, он перешел в другое качество“. Я на это отцу Александру ответила: „У меня сейчас половина сердца и половина души. Живу за себя и за того парня“», — поделилась Людмила Хитяева.

По словам знаменитости, за два года она так и не смирилась с уходом сына и винит себя в его смерти. Людмила Хитяева считает, что Павлу не нужно было делать прививку от коронавируса, так как она была несовершенной. Более того, у него были проблемы с сердцем и другие хронические заболевания. Артистка раскрыла: «Врачи поражались, как он 2022-й и 2023-й ходил — организм был ослаблен».

После трагедии Людмила Хитяева так и не получила поддержку и не дождалась помощи от внуков. Хотя сама актриса однажды продала ради них квартиру родителей в Москве, чтобы обеспечить детей сына всем необходимым и отложить на учебу.

«К сожалению, внук не приехал на похороны и даже не позвонил. Мне сказали, что он боится армии. Хотела бы, чтобы его взяли хотя бы писарем, раз стрелять не умеет. Я бы гордилась этим человеком, но внучка и внук меня разочаровывают», — призналась звезда советского кино.

Ранее Людмила Хитяева обвинила невестку в скоропостижной смерти единственного сына: «Священник был у меня в гостях и сказал: „Не впускайте эту черную женщину!“»