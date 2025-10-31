«У меня еще 40-летний мальчик есть»: Регина Тодоренко рассказала, что материнство дается ей все сложнее

Телеведущая Регина Тодоренко посетила премию «Золотой граммофон» в Москве. В беседе с журналистами она рассказала, как у нее обстоят дела с воспитанием троих детей.

В сентябре Тодоренко и Влад Топалов в очередной раз стали родителями. По словам Регины, из-за появления сына ее жизнь перестала быть спокойной.

Телеведущая пожаловалась на экстремальный режим воспитания третьего ребенка. Также 35-летняя Регина в шутку назвала своим ребенком 40-летнего супруга, передает Telegram-канал Starhit.ru.

«Такое ощущение, что я впервые мама. Потому что трое детей, и все требуют внимания. У меня есть еще 40-летний мальчик есть, ему тоже нужно внимание уделять», — рассказала многодетная мама.

Ранее в окружении Тодоренко раскрыли, почему телеведущая не уходит в декрет. Регина не решается полностью посвятить себя материнству из-за денег.