«У меня была ломка»: Ольга Орлова призналась в пагубной зависимости

В прошлом году 46-летняя певица Ольга Орлова стала мамой во второй раз. Артистка родила дочь Анну в браке с бизнесменом Валерием. Экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что столкнулась с трудностями во время беременности — у нее возникла зависимость от капель для носа.

Страдавшей гормональным ринитом исполнительнице пришлось пользоваться каплями для носа всю беременность. Но после рождения ребенка недуг не прошел. Артистка использовала их на протяжении трех месяцев и, наконец, решила избавиться от зависимости.

«У меня была ломка, я мучилась, не могла дышать, не могла спать, сто раз за ночь вставала, нервничала, но через неделю ринит начал отступать», — рассказала Орлова своим подписчикам.

Через три недели ей удалось победить зависимость от капель, чему Ольга безмерно рада.

Первым мужем артистки был бизнесмен Александр Кармановым. В союзе у них родился сын Артем, которому в настоящий момент 23 года. После расставания телеведущая встречалась с режиссером Ренатом Давлетьяровым, а с 2011 по 2018 год — с Ильей Платоновым, гендиректором «Авалон-Инвест». Осенью 2021 года Орлова во второй раз вышла замуж, ее избранником стал предприниматель Валерий Маслов. Пара воспитывает общую дочь Анну, родившуюся в феврале прошлого года.

Ранее Орлова рассказала, что Андрей Малахов не выпустил в эфир шоу с ее участием. Подробнее читайте здесь.