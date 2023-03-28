«У меня был секс на лестнице»: Кристина Асмус прокомментировала скандал на спектакле

Кристина Асмус подмочила свою репутацию в 2019-м году, когда попала в крупный скандал после выхода на экраны остросюжетного фильма «Текст».

И хотя этот инцидент уже мог бы забыться, многим, судя по всему, до сих пор не дает покоя сценическая разнузданность актрисы.

Как сообщает портал «7Дней.ru», во время одного из спектаклей из партера сторону сцены, на которой как раз находилась Асмус, раздался неприличный матерный выкрик. Комментаторы в социальных назвали выражение «смачным», однако на практике это была просто нецензурная брань и абсолютно неподобающее для театрального пространства поведение.

К чести самой актрисы, на этот выкрик она никак не отреагировала.

Позже, когда журналисты просили прокомментировать случившееся, Асмус призналась, что была занята работой и не слышала зала.

«Не знаю, я не слышала. У меня был секс на лестнице в этот момент», – равнодушно ответила Кристина.