«У меня большой опыт» : Алена Яковлева снимется в эротической сцене

Очередной комедийный сериал с говорящим названием «Дурдом» стартовал на телеканале «Пятница».

В основе сюжета история большого дома, который аферисты превращают едва ли не в общежитие.

Интерес зрителей подогревает и любовный сюжет. Режиссер Евгений Пузыревский собирается уложить в постель молодого стриптизера (Роман Курцын) и стареющую диву из артистической среды (народная артистка РФ Алена Яковлева).

Выручает юмор, - говорит Алена Юрьевна. – У меня большой опыт игры в комедиях. Я не боюсь острых проявлений и экстравагантности, а наоборот, это приветствую.

По словам Яковлевой, юмор – вещь достаточно тонкая, главное – не перейти на пошлость, которую сама артистка не выносит.

На прямой вопрос о ее отношении с союзам с мезальянсом 61-летняя звезда Театра сатиры ответила с присущим ей юмором: