21:11, 02 января 2023
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У Кристины Асмус появился новый любовник
Подписчики социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вновь отличились своей внимательностью.
На странице 28-летнего актёра Романа Евдокимова они заметили в отражении зеркала девушку, подозрительно напоминающую экс супругу Харламова, актрису театра и кино Кристину Асмус.
На самом снимке запечатлен только сам Евдокимов с детской игрушкой в руках. Но фотографию, вероятно, сделала как раз та незнакомка, кому недоуменные поклонники творчества Романа и приписывают поразительное сходство с Асмус.
Кристина ли это или нет – до сих пор не понятно, однако слух о новом любовнике талантливой актрисы уже начал набирать обороты в сети.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://novostivl.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: