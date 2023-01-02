У Кристины Асмус появился новый любовник

Подписчики социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вновь отличились своей внимательностью.

На странице 28-летнего актёра Романа Евдокимова они заметили в отражении зеркала девушку, подозрительно напоминающую экс супругу Харламова, актрису театра и кино Кристину Асмус.

На самом снимке запечатлен только сам Евдокимов с детской игрушкой в руках. Но фотографию, вероятно, сделала как раз та незнакомка, кому недоуменные поклонники творчества Романа и приписывают поразительное сходство с Асмус.

Кристина ли это или нет – до сих пор не понятно, однако слух о новом любовнике талантливой актрисы уже начал набирать обороты в сети.