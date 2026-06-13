«У Коленьки всего поменьше»: Михаил Терехин высказался о муже Ксении Бородиной

Об этом сообщает hellomagrussia.

Терехин стал известен благодаря участию в многочисленных реалити-шоу и романтическим отношениям с телеведущей Ксенией Бородиной, с которой они расстались в 2015 году.

Съёмки второго сезона психологического шоу «Мастер игры» на ТНТ начались скандально — один из участников, блогер Николай Сердюков, ушел с проекта ещё до старта. Проект обещает зрителям напряжённые психологические битвы между участниками.

Во время съёмок певица Анна Седокова решила спровоцировать Терехина острым вопросом. Михаил не сдержался и сделал язвительное заявление о Николае Сердюкове, нынешнем муже Бородиной.

«У Коленьки этого всего поменьше, попроще», — заявил Терехин, сравнивая себя с супругом бывшей возлюбленной.

Комментарий прозвучал на фоне того, что именно Сердюков покинул проект перед началом съёмок.

Напомним, Михаил Терехин и Ксения Бородина расстались в 2014 году, поклонники так и не дождались их свадьбы. Зато следом Бородина вступила в скандальный брак с Курбаном Омаровым. Пара рассталась в 2021-м, а в 2025-м Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова. Терехин все это время продолжал продолжил карьеру в реалити-шоу и неоднократно становился героем скандальных историй.