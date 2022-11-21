У Гузеевой опять отсудили баснословную сумму денег

Ларису Гузееву продолжают разорять соседи. Очередной суд взыскал с артистки и телеведущей более 100 тысяч рублей.

Причина судебного преследования – нарушение целостности несущих конструкций в доме, где проживает телезвезда. Ремонт, который Лариса доверила некой строительной компании, оказался губительным для соседей. В их квартире по стенам пошли трещины. Оказалось, что предусмотрительные жильцы застраховали свою недвижимость, и возникшие повреждения подпадают под страховой случай. Любопытно, что первыми с иском в Мещанский суд столицы обратились сами страховщики. Они отсудили у Гузеевой 80 тысяч рублей. Сейчас 100939 рублей Ларисе придется выплатить соседке. Собирается ли бессменная ведущая программы «Давай поженимся» подать встречный иск на строителей – пока не ясно. Вот и ремонтируй после этого квартиры…