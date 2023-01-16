У дочки Кристины Асмус обнаружилась суперспособность

Анастасии Игоревне Харламовой скоро исполнится 10 лет.

Несмотря на то, что девочка явно живёт в роскоши, её щедрость не знает границ и периодически удивляет даже звёздную маму, не говоря уже о всех окружающих.

По словам Кристины, сама она уже давно обратила внимание, что маленькая Настя больше любит дарить подарки, чем их получать.

На самом деле, я буквально поражаюсь дочке. У неё какая-то суперспособность, качество уникальное и редкое не только для взрослого, но и для ребёнка, - изумленно говорит Асумс, - она постоянно делает всем сюрпризы: что-то покупает, придумывает, мастерит. Причем подарки от малышки получают не только родные и друзья, но и незнакомые люди.

Удивительный случай произошёл Дубае, когда во время просмотра мюзикла La Perle, Настя незаметно успела передать понравившемуся актёру коробку конфет. На этом история не закончилась. После концерта девятилетняя девочка умудрилась отыскать администратора и передать через него вкусные подарки всему актерскому составу.