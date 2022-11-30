У Бориса Моисеева обнаружился родной сын

Скандал вокруг наследства знаменитого шоу-мена Бориса Моисеева разразился нешуточный.

Кроме ближайших друзей и родственников, претендентом на богатства, оставленные певцом, известным своей нетрадиционной ориентацией, внезапно оказался его...

... сын.

Внезапный слух о родном чаде великого провокатора быстро подхватили российские СМИ.

Взялся возвести себя в статус отпрыска чуть менее известный, но не менее культовый скандалист Стас Борецкий.

Являясь действующим президентом Союза ритуальных агентов, Борецкий намерился даже эксгумировать тело почившего фрика, чтобы взять анализ ДНК и провести собственный тест на отцовство.

Если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию, - не унимается Стас, все анализы готов оплатить. В конце-концов, это последняя надежда, что я, наконец-то, обрету отца», — добавляет он.

Известно, что отказа шоумен не приемлет, и настроен весьма серьезно.