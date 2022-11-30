22:14, 30 ноября 2022
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У Бориса Моисеева обнаружился родной сын
Скандал вокруг наследства знаменитого шоу-мена Бориса Моисеева разразился нешуточный.
Кроме ближайших друзей и родственников, претендентом на богатства, оставленные певцом, известным своей нетрадиционной ориентацией, внезапно оказался его...
... сын.
Внезапный слух о родном чаде великого провокатора быстро подхватили российские СМИ.
Взялся возвести себя в статус отпрыска чуть менее известный, но не менее культовый скандалист Стас Борецкий.
Являясь действующим президентом Союза ритуальных агентов, Борецкий намерился даже эксгумировать тело почившего фрика, чтобы взять анализ ДНК и провести собственный тест на отцовство.
- Если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию, - не унимается Стас, все анализы готов оплатить. В конце-концов, это последняя надежда, что я, наконец-то, обрету отца», — добавляет он.
Известно, что отказа шоумен не приемлет, и настроен весьма серьезно.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://www.5-tv.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: