«У Бори была большая коллекция алмазов»: наследство Бориса Моисеева перейдет Марксу

Старший брат Бориса Моисеева поделился своими мыслями о наследстве.

По словам Маркса Моисеева, ближайшего родственника эксцентричного шоу-мена, трагическая весть застала его за границей, поэтому появиться на похоронах не получилось.

На вопрос о крупном наследстве, оставшемся после певца, Маркс говорит журналистам:

«Да, у Бори было много всего. Он любил драгоценности и держал дома коллекцию алмазов и бриллиантов. Но пока он был жив, я никогда не задавал ему никаких вопросов.

И сейчас для меня важно не столько имущество, сколько восстановить некоторую справедливость. Уверен, сделать это просто необходимо».

ФОТО:Lomohov Anatoly/East News