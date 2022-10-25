20:09, 25 октября 2022
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«У Бори была большая коллекция алмазов»: наследство Бориса Моисеева перейдет Марксу
Старший брат Бориса Моисеева поделился своими мыслями о наследстве.
По словам Маркса Моисеева, ближайшего родственника эксцентричного шоу-мена, трагическая весть застала его за границей, поэтому появиться на похоронах не получилось.
На вопрос о крупном наследстве, оставшемся после певца, Маркс говорит журналистам:
«Да, у Бори было много всего. Он любил драгоценности и держал дома коллекцию алмазов и бриллиантов.
Но пока он был жив, я никогда не задавал ему никаких вопросов.
И сейчас для меня важно не столько имущество, сколько восстановить некоторую справедливость. Уверен, сделать это просто необходимо».
ФОТО:Lomohov Anatoly/East News
Источник:https://www.mk.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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