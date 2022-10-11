У Аллы Пугачёвой пропал внук

Старшего внука примадонны не могут найти уже три недели.

По одной из версий, музыканта забрали в армию в рамках частичной мобилизации, Однако, некоторые источники уверяют, что Пресняков находится в США, куда ещё месяц назад отправился вместе со своей женой Аленой Красновой. Также существует мнение, что Никита и вовсе никуда не уезжал, а по-прежнему находится в Москве.

Так или иначе, длительное молчание Преснякова вызывает серьезуюю обеспокоенность у его фанатов. Последняя запись, оставленная им в соцсетях, датируется 10 сентября, и это при том, что и он сам, и его супруга просто обожают демонстрировать свою личную жизнь.

Напомним, что с 2019 года внук Аллы Борисовны владеет компанией «Нико Спорт» и вместе со своей тешей Викторией занимается продажей и арендой спортивного инвентаря. Кроме того известно, что «Нико Спорт» активно сотрудничает с московскими властями и часто выигрывает государственные тендеры и гос.заказы.