У Алексея Панина пропала дочка

Шокирующее сообщение эпатажный актёр опубликовал в социальных сетях.

Под фото, на котором запечатлены сам Панин с годовалым малышом на руках, значится надпись: «Если кто-то увидит моего ребёнка, большая просьба – передайте ей, чтобы шла домой, там её ждёт подарок».

Испуганные подписчики моментально забили тревогу, однако актёр поспешил успокоить своих фанатов написав в комментариях: «Ребята, да это шутка! Где ей быть? В Антарктиде, с пингвинами?»

Оказалось, что у 15-летней Ани Паниной день рождения, и звёздный папа, вероятно, таким образом решил подшутить над ей и обратить внимание своих подписчиков на это важное в жизни своей старшенькой.

Алексей Панин давно известен российской публике своими экстравагантными выходками. При каждом удобном случае он не упускает шанс посмеяться над папарацци и жёлтой прессой, то и дело обвиняющей актера в «неправильном» образе жизни.

ФОТО: страница Алексея Панина в соцсети