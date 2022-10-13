У Алексея Панина пропала дочка
Шокирующее сообщение эпатажный актёр опубликовал в социальных сетях.
Под фото, на котором запечатлены сам Панин с годовалым малышом на руках, значится надпись: «Если кто-то увидит моего ребёнка, большая просьба – передайте ей, чтобы шла домой, там её ждёт подарок».
Испуганные подписчики моментально забили тревогу, однако актёр поспешил успокоить своих фанатов написав в комментариях: «Ребята, да это шутка! Где ей быть? В Антарктиде, с пингвинами?»
Оказалось, что у 15-летней Ани Паниной день рождения, и звёздный папа, вероятно, таким образом решил подшутить над ей и обратить внимание своих подписчиков на это важное в жизни своей старшенькой.
Алексей Панин давно известен российской публике своими экстравагантными выходками. При каждом удобном случае он не упускает шанс посмеяться над папарацци и жёлтой прессой, то и дело обвиняющей актера в «неправильном» образе жизни.
ФОТО: страница Алексея Панина в соцсети