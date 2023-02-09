Тюрьма, измена и смерть сына: подробности страшной судьбы актёра Владимира Долинского

Первая известность пришла к 23-летнему актеру после роли Жени Ксидиадиса в знаменитом спектакле Плучека «Интервенция».

Дебют в кино тоже был успешным: пан Пепичек в обожаемом зрителями «Кабачке 13 стульев».

Тогда же Владимир женился на своей однокурснице по Щукинскому училищу Валентине Шендриковой.

А потом началась черная полоса. Развод и попытка спекуляции валютой. Вторая женитьба и – четыре года колонии.

Помогло ходатайство труппы родного Театра Сатиры. Коллеги и друзья возвращения дождались, а жена – нет.

Еще одним ударом стала трагическая смерть грудного сына от третьей жены Татьяны. Лишь с пятой попытки Долинскому удалось создать действительно крепкую семью.

Он снимался в Марка Захарова, был ведущим актером театра «У Никитских ворот». Да и сегодня в свои 78 – в отличной форме и то и дело появляется на экранах. С пятой супругой счастлив. Дочь Полину обожает.

Свою прошлую жизнь вспоминает как триллер или дурной сон.