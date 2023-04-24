«Тянет обратно»: 55-летний Филипп Киркоров высказался о переезде из РФ

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса год назад добровольно покинули территорию РФ и перебрались в другие страны. Теперь публика находится в догадках о том, кто из знаменитостей пополнит ряды эмигрантов. К слову, под подозрения попал Филипп Киркоров. В новом интервью для портала aif.ru музыкант поспешил внести ясность в ситуацию.

Киркоров заявил: ни о какой эмиграции речи не идет. Несмотря на свои болгарские корни, исполнитель хита «Зайка моя» любит Россию и покидать ее не собирается. Также Филипп добавил, что счастлив находиться там, где добился высот на профессиональном поприще.

«Имея болгарские корни, мог бы спокойно жить в Болгарии или где-то в Европе, но я не могу без России. Уезжаю за границу, но через пару недель меня тянет обратно», — пояснил артист.

Также музыкант обратился к поклонникам и заявил, что готов радовать их своим творчеством еще долгое время.

Не так давно отец Филиппа стал главным ньюсмейкером, сообщив о разводе с супругой после 26 лет брака. По словам Бедроса, с экс-избранницей они давно отдалились друг от друга, вот почему было принято подобное решение. На днях 90-летний Киркоров представил публике новую возлюбленную. Подробности смотрите здесь.

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