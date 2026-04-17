«Ты только не расслабляйся»: Леонид Агутин поздравил отца с 91-летием

Леонид Агутин известен не только как исполнитель хитов «Босая» и «Граница», но и как любящий сын. 15 апреля певец публично поздравил отца с юбилеем — Николаю Петровичу Агутину исполнился 91 год.

Артист опубликовал серию совместных фотографий с отцом и сопроводил их эмоциональным текстом. «Батя, тебе 91! Обалдеть можно! Кто-то скажет — не верится, а я скажу, зная тебя, твою внутреннюю силу, веру и любовь к жизни, вполне объяснимо», — написал музыкант.

В завершении своего поздравления Леонид не удержался от шутки. «Только ты не расслабляйся! Мы все хотим продолжения!» — обратился певец к отцу.

Агутин отметил, что Николай Петрович остаётся творческим человеком даже в столь почтенном возрасте. «Ты у меня такой творческий затейник! Здоровья, пап! Мира, любви и вдохновения!» — пожелал артист.

Напомним, Леонид Агутин женат на певице Анжелике Варум. Пара воспитывает дочь Елизавету. Также у артиста есть двое детей от первого брака.

