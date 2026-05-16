«Ты только, блин, не сдохни, я прошу»: Дмитрий Назаров пригрозил Стасу Садальскому расправой

Об этом сообщает личный блог Дмитрия Назарова.

Дмитрий Назаров стал известен благодаря роли шеф-повара Дмитрия Нагиева в популярном сериале «Кухня». Актёр покинул Россию вместе с супругой, актрисой Ольгой Васильевой.

Конфликт разгорелся после того, как Стас Садальский прочитал в Telegram-канале новость о предполагаемом возвращении Назарова на родину. По некоторым данным, Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой разрешить мужу вернуться. Садальский публично выразил радость по этому поводу.

Назаров ответил резко. В видеообращении актёр не скрывал эмоций и пригрозил коллеге физической расправой.

«Я наш конфликт изящно разрешу. Тебя, Садальский Стас, легко утешу. Ты только, блин, не сдохни. Я прошу. Сначала по садалищу отвешу», — заявил Назаров.

Звезда «Кухни» использовал провокационные высказывания, намекая на то, что готов лично разобраться с блогером. Тон обращения был одновременно угрожающим и саркастичным.

Напомним, Дмитрий Назаров и Ольга Васильева находятся за пределами России. Стас Садальский известен своими скандальными высказываниями и активной позицией в соцсетях. Конфликт между двумя актёрами продолжает развиваться в публичном пространстве.