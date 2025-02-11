«Ты такая красивая»: Тимур Батрутдинов в день 47-летия опубликовал фото с мамой

Актер и телеведущий Тимур Батрутдинов в день 47-летия опубликовал фото с матерью. Шоумен назвал ее самой главной женщиной в его жизни.

Соответствующий пост появился в личном аккаунте Батрутдинова.

«Сегодня день моего рождения, и я хочу поблагодарить в этот день самую важную женщину в моей жизни!» - начал Тимур.

Ведущий назвал маму главной удачей и признался, что счастлив быть ее сыном.

«Спасибо вашей с папой любви, благодаря которой я появился на свет. С тех пор ничего не изменилось — ты такая же красивая, а я такой же несмышленый сын», - говорится в публикации.

Батрутдинов выложил фото с мамой разных лет. На снимке 1979 года он еще совсем маленький, мама держит Тимура на руках, младенец обнимает ее за шею. На фото 2025 года Батрутдинов повторил старые кадры, но уже будучи взрослым.

Ранее артист рассказывал, что в юности его всегда сравнивали с актером Юрием Никулиным.