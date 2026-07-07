«Ты самый добрый и скромный человек»: Дмитрий Маликов поздравил отца с 83-летием

Об этом артист рассказал в своём личном блоге.

Юрий Маликов — народный артист России, основатель и создатель легендарного ВИА «Самоцветы». Коллектив был основан 55 лет назад, в тот самый момент, когда у Юрия родился сын Дмитрий. Через год после создания «Самоцветы» дали первый концерт в Москве, а песни ансамбля остаются популярными до сих пор.

В день 83-летия отца Дмитрий опубликовал сердечное обращение. «Ты самый добрый и скромный человек», — написал певец. Музыкант подчеркнул, что в юности редко виделся с отцом из-за его плотного гастрольного графика, но всегда ценил его поддержку.

Дочь Юрия Маликова продолжила музыкальное дело отца. А внучка Стеша Маликова, 26-летний дизайнер и дочь Дмитрия, хоть и выбрала другую профессию, поддерживает тесные семейные связи. Недавно девушка отдыхала в Италии вместе с отцом и старшей сестрой Ольгой Изаксон. Стеша активно публиковала контент о совместных тренировках: 56-летний Дмитрий занимался спортом с дочерью, а Ольга и Стеша катались на велосипедах и бегали.

Напомним, любовь к музыке Юрию Маликову привил его отец — танкист, который после Великой Отечественной войны служил в Калининграде и играл на баяне. Юрий родился на хуторе Чеботовка в Ростовской области, а после войны семья переехала в Калининград. Именно там будущий народный артист начал свой путь к созданию одного из самых известных советских ВИА.