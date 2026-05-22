«Ты несёшь чушь!»: 51-летний Марат Башаров довёл до слёз избранницу в шоу «Ставка на любовь»

Об этом сообщает телеканал «Пятница!».

Башаров стал известен благодаря ролям в фильмах «Лимита», «Олигарх» и «Луна-парк». Артист неоднократно попадал в скандальные истории, связанные с личной жизнью.

15 мая на телеканале «Пятница!» стартовал второй сезон реалити-шоу «Ставка на любовь», в котором пять звёздных пар проверяют свои отношения через экстремальные испытания. Ведущие проекта — телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов. Участники делают ставки на способности партнёра: при угадывании получают иммунитет и деньги в призовой фонд, при ошибке попадают в список на вылет. Изначально пара Башарова и Борисовой демонстрировала трепетные отношения. Однако со временем между ними начало нарастать напряжение.

Актёру не понравилось сочувствие Аси к сопернику по шоу. Башаров устроил скандал с обвинениями. «Ты несёшь чушь! Услышь себя!» — выкрикивал артист. Затем добавил: «Ревную потому что!» Избранница не выдержала напора и расплакалась.

Напомним, среди участников второго сезона также актриса Анна Хилькевич с партнёром Артуром Мартиросяном и фигурист Никита Кацалапов. К слову, блогер и многодетная мама Женя Кривцова с мужем Семёном тоже участвовали в проекте. После 13 лет брака и трёх детей пара официально развелась — эмоциональный кризис усилился после участия в шоу «Ставка на любовь».