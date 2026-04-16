«Ты не толстая, ты жирная»: Алсу призналась, как общается с подругой Евой Власовой

Алсу стала известна благодаря победе на конкурсе «Евровидение-2000» и хитам «Зимний сон» и «Я не буду». 42-летняя певица давно дружит с Евой Власовой — они регулярно выступают дуэтом и поддерживают тёплые отношения за кулисами.

В интервью Алсу раскрыла необычную деталь их общения. По словам артистки, они с Власовой постоянно шутят друг над другом — причём иногда в довольно резкой форме. «Мы не обижаемся. У нас есть такая самоирония, мы даже прикалываемся друг над другом. Я все время ей говорю, что она жирная. Но это шутка», — поделилась певица.

Алсу подчеркнула, что подобные высказывания — часть их дружеской самоиронии. Обе артистки относятся к таким шуткам без обид и понимают специфику их отношений.

Напомним, Ева Власова — певица и близкая подруга Алсу. Они неоднократно появлялись вместе на сцене и поддерживают доверительные отношения, основанные на взаимном чувстве юмора.

