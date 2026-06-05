«Ты не достойна памяти Шукшина!»: Ольга Шукшина устроила скандал с племянницей Анной в эфире

Ольга Шукшина — актриса и дочь легендарного советского режиссёра и писателя Василия Шукшина. Её мать — актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Семья Шукшиных в последние годы регулярно становится героями публичных скандалов.

Анна Шукшина пришла в студию программы и поделилась личной трагедией. Девушка рассказала, что не может видеться с сыном и оказалась отрезана от семьи. После её откровений в студии разгорелся конфликт с тётей Ольгой.

Актриса жёстко отчитала племянницу.

«Ты не достойна памяти Шукшина!» — заявила Ольга Шукшина.

Программа посвящена теме «проклятия Шукшиных». В эфире также впервые за долгое время появилась сама Лидия Федосеева-Шукшина. Её появление опровергло слухи о критическом состоянии здоровья актрисы. Одно время дочь Ольга даже готовилась хоронить мать.

Семейные конфликты в династии Шукшиных длятся не первый год. Сначала Лидия Федосеева-Шукшина конфликтовала с дочерьми, затем ссорились между собой сами дочери. В 2010-х годах к скандалам подключились внуки и продюсер Бари Алибасов, ставший мужем Лидии Николаевны. Всё это происходит на фоне споров о наследии и памяти Василия Шукшина.

Сама Анна утверждает, что её бросила мать Мария Шукшина и отвергла бабушка Лидия. Лидия Николаевна с версией внучки не согласна.