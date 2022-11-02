«Ты на рожу свою смотрела?: оскорбленный Филипп Киркоров завелся перед полным залом

Певец Филипп Киркоров, обиженный словами исполнительницы Наргиз Закировой, не упустил возможность ей отомстить. При полном зале на родине певицы в Узбекистане поп-король назвал ее «уродиной» и в целом не стеснялся в выражениях.

Киркорова задела реакция Закировой, которая, увидев афишу музыканта, выругалась матом и произнесла: «Понаехали». Это видео быстро распространилось в Telegram-каналах.

В Ташкенте Киркоров собрал полный зал и при поклонниках унизил Наргиз. Он заявил, что у певицы «ничего не получится».

«Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?» — произнес, не стесняясь, Киркоров.

На днях во время экспресс-интервью исполнителя разозлил вопрос журналистки, «тырит» ли он сувениры. Музыкант буквально вышел из себя и грубо ответил: «Да пошла ты в ж***!»

ФОТО: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News