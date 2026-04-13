«Ты — моя гордость и радость»: певица Зара растрогала поклонников редким фото с 14-летним сыном

В своём инстаграме Зара разместила несколько фотографий с сыном, включая архивные кадры. На свежих снимках видно, как возмужал Максим — подросток уже перерос маму по росту.

Певица не скрывала эмоций в день рождения сына.

«14 лет назад я стала мамой самого классного парня на свете! Макс, ты моя гордость, моя радость и мое вдохновение. Ты растешь таким добрым, умным и сильным человеком, и я каждый день благодарна Богу за то, что ты мой сын. Ты радуешь меня абсолютно во всем, даже в мелочах», — поделилась артистка.

Публикация очаровала фанатов Зары. Поклонники оставили десятки тёплых комментариев под постом: «Какой прекрасный юноша», «Мамины защитники», «Какие уже взрослые», «Прекрасные мальчики».

Напомним, у Зары двое сыновей-подростков. Старшему Даниилу уже 15 лет. Певица регулярно делится семейными моментами с детьми, показывая, как ведёт здоровый образ жизни — артистка часто выходит на утренние пробежки вместе с мальчиками.