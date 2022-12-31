«Ты как конфетка!» Агата Мурценидзе не поняла подкатов Дюжева

44-х летний актер и кинорежиссер Дмитрий Дюжев не часто пересекается 33-летней актрисой и телеведущей Агатой Муценице.

А когда это удается, поступает, по мнению девушки, немного странно.

Так, недавно, глядя на нее, заслуженный артист Карачаево-Черкессии воскликнул: «Ой, какая ты вкусненькая, как конфетка!».

Но, прежде, чем Агата успела улыбнуться и покраснеть, добавил, словно оправдываясь: «А мы тут с сыночком. На хоккей!». И убежал.

Господи, какой же он странный, - прошептала вслед красавица.

А чего странного? Дима – человек южный, темпераментный.

А Агата родом с Прибалтики, из Латвии. Там люди спокойные, закрытые.

Впрочем, у Дмитрия есть свои странности. Некоторое время назад одним за другим ушли из жизни его 12-летняя дочка, отец и мать.

Родственники заговорили о том, что семья проклята, Дмитрий хотел уйти в монастырь.

Но потом нашел священника, который помог ему справиться с проблемой.

Теперь вот улыбается девушкам. И набегу отпускает им комплименты.